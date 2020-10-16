Koca: Virüs grip yüzünden yayılırsa baş etmek zor olur

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor...

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Salgına karşı alınması elzem tedbirleri bölgesel olarak hatırlatmak istiyoruz. Oldukça riskli sonbahar aylarına girdik. Kapalı alanlarda virüsün yayılımı kolaylaşacak. Corona virüs de grip gibi solunum yolları ile bulaşır. İkisinden de aynı tedbirlerle korunabilirsiniz. Virüs grip yüzünden yayılırsa baş etmek zor olur.

Tüm ülkelerde son 24 saatte tespit edilip bildirilen vaka sayısı 429 bin.

Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Ancak aşının bulunmasına kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ'nün endişesi boşuna değil. Ülke ülke baktığımızda umut kırıcı bir tablo var.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artış elbette bütün Türkiye için risk.

Erzurum'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 42. Erzurum Türkiye ortalamasının oldukça altında kalıyor.