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Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Koca, yerli aşıyla ilgili, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:33
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Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı. Bakan Koca, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini dünyaya anlattı. Koca, yerli aşıyla ilgili, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bir yılı aşkın süredir hayatımızda Kovid-19 son yüz yıl içerisinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği salgındır.

Bu hastalık sadece sağlığa yönelik bir tehdit olmayıp hayatın tüm alanlarına etki iletmiştir. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler imkanlarının elverdiği ölçüde mücadeleye devam etmektedir.

Mücadele şekillerinde farklılıklar olsa da tüm dünya kolektif olarak sağlık çalışanlarının hayatlarımızdaki önemi konusunda güçlü bir düşünceye sahip olmuştur.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ AŞI ÜRETİM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM ETMEKTE"

Üzerimize düşen bir başka görev de aşıya sağlık çalışanlarının erişiminin güçlü bir savunuculuğunu yapmaktır. Türkiye olarak aşı sorunu yaşayan ülkelerle diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendiğimizi ifade etmeliyim. Sayın Genel Direktör, şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyorum. Aşı üreticisi ülkelere tarafınızdan yapılan çağrı bu gelişmeyle birlikte karşılık bulacaktır.

2021'in bir günü değil, 2021 her günü sağlık çalışanlarına adanmıştır. Yıl boyunca bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda fikir, proje ve etkinliklerle sürecin savunucusu ve bir yürütücüsü olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile birlikte dünya toplumlarının minnet duygularını harekete geçireceğiz. Sağlık çalışanlarının saygınlığını insanlık vicdanında etik sorumluluk gereği daha da yüceltmeye çalışacağız. Bu destanın insanlık ortak dilinde kalbin sesiyle yazılmaya ihtiyacı var. Salgına karşı verilen savaş da üniformalar içinde veriliyor. Bu üniformalar en büyük sevgiyi uyandıran üniformalardır. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi tarihin şimdi yazılması, anıtları, daha sürerken dikilmesi gereken zamanlardır.

Bu amaçla, sadece bir başlangıç olarak, DSÖ ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız. Değerli dostum Tedros, bu platformda sizin de şahsi desteklerinizi bekliyorum.

Konuşmamı bitirirken tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına da şu mesajı vermek istiyorum: Sizler tüm insanlığın aynı anda aynı sebeple şükran duyduğu insanlarsınız. İnsanlık bu duygusunu ifade etmenin en güzel yolunu bulacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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