Koca: Yeni pozitif vakalar var, açıklayacağım

Fahrettin Koca Türkiye'de görülenen corona virüs vakasına dair son çerçeveyi değerlendiriyor.

TC Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tamami ile uydurmaydı. Halkımızdan çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasında panik belirli bir etkendir. Corona virüse karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu bir mücadeledir. Pek çok ülke kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hastalar konuşulmaktadır.

Bugün Bilim Kurulu toplantısında aldığımız kadarlar doğrultusunda, laboratuvar sayımız hafta sonuna kadar 6'dan 16'ya çıkaracağız. Test kitini bütün illere göndereceğiz. İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanları, nargile salonları, yüzme havuzları... faliyetleri askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ise kullanım kısıtlaması getirildi. Öte yandan cemaat ile namaz kılınmasına da kısıtlama getirildi.

20 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda, BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 20'ye çıkıyor.

''YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLAYACAĞIM''

Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlerle paylaşacağım. Mücadelenin yeni safhasındayız. Ciddiyetimiz daha da artmalı. Kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara dikkat edelim.

Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Dönenlerin 14 gün karantina altında tutulacağı hatırlatalım. Unutmayalım bugünler böyle sürüp gitmeyecek.

''ŞU ANA KADAR BİR CAN KAYBI YOK''

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Olmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız bulunuyor.

KARANTİNADAN KAÇANLAR OLDUĞU İDDİASI

İlgili bakanlıklarla, özellikle bundan sonraki süreçte izole edilebilirlik süreçlerini daha net oluşturan planlar yapıldı. Ben bundan sonra sorun yaşanacağını sanmıyorum

YURTDIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLER

Bugün ve yarın yasak koyduğumuz ülkelerden gelecek öğrenciler var. Biz hatanelerimizde normalde hasta olan kişileri zaten hastaneye alıyoruz. Bulgusu olmayan kişiye de izole etmek istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımızda boş olduğu için sakınca olmadığını düşündük''