Kocaeli'de hemşire ve doktora saldırı

Kocaeli Çayırova'da bir kişi, damar yolu açarken çocuğunun canını yakıp onu ağlattığı gerekçesiyle hemşireye yumruk attı. Araya giren doktora da saldıran zanlı gözaltına alındı.