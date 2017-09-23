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Kocaeli'de sığınmacı botu battı: 21 ölü

Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 21 kişinin hayatını kaybetti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
Kocaeli'de sığınmacı botu battı: 21 ölü

TC Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, arama faaliyetlerinde 40 göçmenin kurtarıldığı, 7-9 dolayında göçmene yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38’te intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 21 cansız beden denizden alınmıştır. Göçmen ifadelerine göre, kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 7-9 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup, 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."

HAMİLE KADININ BEBEĞİ KURTARILAMADI

Kurtarılan göçmenlerin bulunduğu TCSG-74 Sahil Güvenlik botu, Kefken Limanı'na ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, limanda kurulan seyyar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra bazı göçmenler, hazır bekletilen ambulanslarla Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 kişi, helikopterle Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan hamile bir kadının karnındaki bebeğinin ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri de hastane morguna götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kaybolan göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ağustos-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Karadeniz'de 7 olayda 834 göçmen yakalanarak olası can kayıpları önlenmiş, 10 göçmen kaçakçısı da gözaltına alınmıştı. Ayrıca diğer kolluk birimleriyle müşterek yürütülen faaliyetlerde de jandarma ekiplerince 2 olayda 237 göçmen ve 5 organizatör yakalanmıştı.

Yasa dışı göçün önlenmesi için Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Karadeniz'de de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları denizden ve havadan, emniyet ve jandarma ekipleri ise karadan denetimlerini sürdürüyor.

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