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'Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı'

Dün Esra Erol’da skandal bir olay yaşandı. Programa katılan Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un karısı Pınar Avunduk ile nasıl yasak aşk yaşamaya başladığını ve evi terk ettiğini canlı yayında anlattı. Herkesi şoke eden yasak aşkın işte tüm detayları…

25 Mayıs 2021 Salı 14:48
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'Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı'

Canlı yayına katılan Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi.

"Sabahlara kadar ağladım" diyen Mualla Atar, şöyle konuştu: " Eşim Hüseyin Atar, 28 Ağustos 2019 tarihinde evi terk etti. Eşim, Pınar’dan 3 ay önce evi terk etti.

KONDURAMADIM 

Şuan kardeşim İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile birlikte yaşıyorlar. Böyle bir rezillik var mı? 11 yıllık evliyim, böyle bir şeyden şüphelenmiştim ama konduramadım"

Mualla Atar, Esra Erol'un "Eşinden nasıl şüphelenmeye başladın?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi: "Sabahlara kadar telefonla oynuyordu. Son zamanlarda 'Bana eşya aldırdın, bir dünya borç yaptırdın' diye sorun çıkarıyordu.

Hayatında başka biri olduğunu anladım ancak kardeşimin eşi olduğunu düşünmedim" diyerek yaşadığı şüphelerin her geçen gün arttığını belirten Mualla Atar olay gününü anlattı.

EŞİM MONTUNU VERDİ 

Kardeşinin ailesiyle pikniğe gittiklerini belirten Mualla, "Pınar 'üşüdüm' dedi, eşim montunu çıkarıp verdi. Ben buna bozuldum, yarım saat sonra 'Ayaklarım üşüdü' dedim. Eşim o zaman 'Çorap giyseydin, aklın yok mu' dedi" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin de eşiyle eniştesi arasındaki yakınlaşmayı fark ettiğinin ancak konduramadığını dile getiren Mualla Atar, yengesi Pınar'ın gizli bir telefonunu bulduklarını ve sadece eşinin numarasının 'hayatımın anlamı' olarak kayıtlı olduğunu söyledi.

Eşinin kendisine bir dünya borç bıraktığını belirten Mualla Hanım, "Nafakamı ödesin haklarımı versin hayatımdan gitsin" diyerek boşanmak istediğini ifade etti.

Eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini de anlatan Mualla Hanım, Pınar ile Hüseyin çocuklarının okuluna beraber gittiklerini ve kızının eve ağlayarak geldiğini sözlerine ekledi.

TESADÜFEN GÖRDÜM 

Yayına telefonla bağlanan İbrahim Avunduk ise eşi Pınar'ın telefonla konuşmalarını yakaladığını belirtti. Olayı öğrendikten sonra karakola giden talihsiz adam, ablasını da olayı anlattığını söyledi.

Karısının aldattığını tesadüfen öğrendiğini belirtti. Eniştesinin arabasını eşinin kaldığı eve doğru gittiğini görünce takibe aldığını evin önünde eşinin arabaya bindiğini görünce anladığını belirtti.

Piknik sonrası eşi ile odalarını ayırdığını belirten İbrahim Avunduk, "ortada bir sorun yoktu işten eve geldiğimde salonda yattığını gördüm" dedi.

Milliyet

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:08
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