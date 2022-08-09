Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
Baba ve oğlunun ardından bir...
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...

Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüştü!

Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşılmış, 75 yaşındaki H.T.'nin 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlenmişti. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınırken yaşlı kadın ve beraberindekiler sevk edildi.

09 Ağustos 2022 Salı 14:21
120 Okunma
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüştü!
banner48

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı kayıp başvurusunu 4 ay önce raftan indirip çalışma başlattı. Ekip, Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğunu belirledi. Baba ve kızının aile içi cinayete kurban gittiğini tespit eden ekipler, H.T. ile birlikte oğlunun da aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

NAMUS MESELESİ CİNAYETİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden H.T., kocası A.T.'yi 1997'de av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü söyledi. H.T., bu olaydan 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi zehirleyerek öldürdükten sonra içerisine koyduğu fıçı ile babasının üstüne gömdüğünü ifade etti. Cinayetleri namus nedeniyle işlediğini öne süren H.T.’nin gösterdiği yerde iş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katılırken, tarihi eser arar gibi kazı yapan arkeologlar önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu.

‘BABA YEMEK YEDİN Mİ?’

Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye alınırken, yakınları da onlara destek verdi. Şüphelilerden birinin oğlu, "Baba yemek yedin mi?" diye sorarken, bir diğeri de "Anne biz buradayız korkma" diye seslendi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastane önündeki ambulansı çaldı
Hastane önündeki ambulansı çaldı
Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’
Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’
5 yıl önce kaybolan iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu
5 yıl önce kaybolan iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim