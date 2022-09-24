Komşu kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Cennetayağı Mahallesi 723'üncü Sokak üzerinde bulunan bir binada birinci dairede ikamet eden E.O. (45), ikinci dairede oturan M.Z. Bilier (57) ve oğlu D.B. Bilier (17) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.



Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç kişi de aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Binada oturan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan baba ile oğlu doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan E.O'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçak ele geçirdi.