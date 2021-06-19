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Konya'da 12 yaşındaki kızı taciz eden 85 yaşındaki adama 8 yıl hapis istemi

Konya'da 85 yaşındaki Mustafa K., markette karşılaştığı 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa K. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:54
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Konya'da 12 yaşındaki kızı taciz eden 85 yaşındaki adama 8 yıl hapis istemi

Konya'da, markette 12 yaşındaki kız çocuğuna zorla sarılıp öperek elle tacizde bulunan Mustafa K. (85) hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi. İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K., kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarılıp öperek, elle taciz etti.

Mustafa K. kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Mustafa K. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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