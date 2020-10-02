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Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Ekim 2020 Cuma 09:03
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Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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