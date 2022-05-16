Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

Konya'da gizemli hastalık: 1200 kişi hastanelik oldu

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün 1200'den fazla kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk olarak su hattından alınan numuneler incelenecek.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:14
309 Okunma
Konya'da gizemli hastalık: 1200 kişi hastanelik oldu

Konya'da çok sayıda kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi hastanelere başvurdu.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanelere başvuranlar  taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.

SU NUMUNELERİ İNCELENECEK

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam!
ÇAYKUR’dan yüzde 43’lük zam!
Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı
Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı
Yasak aşk ormanda ortaya çıktı!
Yasak aşk ormanda ortaya çıktı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim