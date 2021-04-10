Konya'da Can Pazarı

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı Konya'da Nisan ayında yağan kar kazalara neden oldu. Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi.