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Konya'da Can Pazarı

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı Konya'da Nisan ayında yağan kar kazalara neden oldu. Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:18
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Konya'da Can Pazarı

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki otobüs buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki otobüs buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirdi.Kaza sonrası yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi.Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü.

Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti.

16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

KAYNAK:NTV

Son Güncelleme: 10.04.2021 13:34
Anahtar Kelimeler:
KonyaOtobüs Kazası
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