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Köpeğe tecavüz etti, serbest kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeğine tecavüz ederken yakalanarak gözaltına alınan şahıs uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:00
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Köpeğe tecavüz etti, serbest kaldı

İHA

Duruma mahalle sakinleri ve hayvan severler tepki gösterdi.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir şahsın apartmanın girişinde bulunan otoparkta köpeğe tecavüz ettiğini fark etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahıs uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı. Tecavüze uğrayan köpeğin ise hayvan barınağına gönderildiği öğrenilirken, şahsın serbest bırakılmasına mahalle sakinleri ve hayvan severler tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
AydınKöpeğe Tecavüz
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