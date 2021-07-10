Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

banner102

10 Temmuz 2021 Cumartesi 23:17
871 Okunma
Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Bursa'da 18 aylık köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi.

Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce şecereli Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi. Aldığı köpeği yine aynı cins şecereli başka bir cins köpekle çiftleştirdi. Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu. Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.

Köpeğinin 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Emir Demircan, "Aksaray malaklısı cinsi safkan köpeği 18 ay önce yavruyken 3 bin liraya aldım. Köpek 18 aydır benim yanımda. İlk defa yavrulattık. Yine safkan aynı cins köpekle çiftleştirdik.

Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Sonra saydık gerçekten 15 tane yavrulamış. Çocukluğumdan beri köpek bakıyorum, ilk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm. Bu köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin lira arasında satılıyor" dedi.

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:45
Anahtar Kelimeler:
Bursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı
Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!
Anadolu Ajansı (AA) çalışanı denizde kayboldu!
Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 261 yeni vaka
Türkiye'de 37 can kaybı, 5 bin 261 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim