Köpeklerin saldırdığı çocuktan acı haber

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde 14 Haziran'da sabah saatlerinde evlerinin önünde oynayan 5 yaşındaki Nehir Akdilek, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Nehir, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bu kez 2 yaşındaki kardeşi Ali Asaf'a öğle saatlerinde aynı yerde köpekler saldırdı.
Çevredekilerin kurtardığı Ali Asaf, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada 15 gün tedavi gören Ali Asaf, yaşam savaşını kaybetti.
Ali Asaf, Akdilek köyünde toprağa verilirken, ablasının tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi.