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Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı...

Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı. Annesi babası ayrı olan 17 yaşındaki B.P. isimli genç kız, babasını ziyarete geldi. Babasıyla kavga ettikten sonra evden ayrılan B.P., sabaha karşı eve döndü. Uyuyan babasının yanına gelen B.P., bıçakla boğazını kesti. Polisi arayıp cinayet itirafında bulunan B.P.'yi eve gelen ekipler, babasının cesedinin başında buldu. B.P. gözaltına alındı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 20:44
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Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı...



Çanakkale Umurbey Belediyesi'ne ait şirkette çalışan iki çocuk babası 52 yaşında ki Erdinç P. inden boşandıktan sonra Çanakkale'deki evinde yalnız olarak yaşamaya başladı. Annesi ile yaşayan 17 yaşındaki kızı B.P. ise bazı günler babasını ziyaret ederek yanında kalıyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre zaman zaman tartıştıkları iddia edilen baba kız, birkaç gün önce yine bilinmeyen bir sebeple kavga ettikten sonra B.P. evden ayrıldı. Dün gece saat 04.00 sıraları sabaha karşı eve dönen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla babasının uymakta olduğu odaya yöneldi. Derin uykudaki Erdinç P.'nin boğazını kesen B.P. bir müddet bekledikten sonra telefonla polisi aradı.

GÖZALTINA ALINDI

Hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Şokta olan B.P. elinde bıçakla kan gölünün içinde yatan babası Erdinç P.'nin cesedinin başında beklerken bulundu. Kızı tarafından katledilen Erdinç P.'nin cesedi morga kaldırılırken genç yaşta baba katili olan B.P. polis tarafından gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBabaGenç KızBoğazKesmekCinayetAileBoşanmak
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