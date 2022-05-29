Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı

Korkutan kaza! 27 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

29 Mayıs 2022 Pazar 21:15
0 Okunma
Korkutan kaza! 27 kişi yaralandı

Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarTrafik KazasıTürkiyeKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza sonucu ağır yaralandılar!
Kaza sonucu ağır yaralandılar!
17 Kişi yaralandı!
17 Kişi yaralandı!
İşte İstanbul'un Fethi'nin ilginç olayları
İşte İstanbul'un Fethi'nin ilginç olayları










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim