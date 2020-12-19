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Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs hastası olduklarını bilmediği komşuları Osman ve eşi Sevcan T.’nin tansiyonunu ölçünce virüs kapan Selma Uçar (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın yakınlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:09
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Koronavirüs hastası çiftin tansiyonunu ölçünce virüs kapan komşu öldü

Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs testi yaptıran Osman ve eşi Sevcan T., sonuçlar henüz çıkmadan üst kat komşuları Selma Uçar'dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Komşularının Covid-19 testi yaptırdığından haberi olmayan Uçar, eve gelerek tansiyon ölçümü yaptı. Birkaç gün sonra Osman ve Sevcan T.'nin test sonuçları pozitif çıktı. Karı-koca, hastanede tedavi altına alınırken, tansiyon ölçümü yapan komşuları Selma Uçar da bir süre sonra rahatsızlandı. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar’ın koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre hastanede tedavi gören Selma Uçar, 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Uçar'ın yakınları polise başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osman ve Sevcan T. ise tedavi ve karantina süreçlerinin ardından koronavirüsü yendi.

'KOMŞULARININ TANSİYONUNU ÖLÇTÜ'

Selma Uçar'ın kardeşi Birol Uçar, yaşananları anlattı. Ablasının 1 Aralık'ta kendisini arayarak rahatsızlandığını söylediğini belirten Uçar, "Sebebini sorduğumda, üst kata çıkıp komşularının tansiyonunu ölçüp evine geldiğini, sonra da komşularının pozitif olduğunu öğrendiğini söyledi. Daha sonra da ablamın rahatsızlığı başladı. Ablamla sürekli irtibat halindeydim. Bana, ‘biraz rahatsızlanıyorum, boğazım ağrıyor, nefes alamıyorum’ dedi. Ben de ablama, ‘suyunu bol iç, ilaçlarını kullan, sıkıntı olursa tekrar doktora gideriz’ dedim. Ablam 4 gün sonra durumunun ağırlaştığını, nefes alamadığını söyledi. Ambulans ile ablamı hastaneye kaldırdık. Acil serviste müdahalesi yapıldı. İlçe hastanesinde 4-5 saat kaldıktan sonra ablamı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar. 4 gün sonra hastaneden benden damla ve kan sulandırıcı ilaç istediler. 11 Aralık sabahı da kendisini kaybettik" dedi.

'KİMSEYİ EVE ÇAĞIRIP BİRİLERİNE SEBEP OLMASINLAR'

Ablasının ölümü ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Uçar, "Suç duyurusunda bulunmamızın sebebi, vatandaşların da dikkatli olması için. Komşumuzun belki suçu var belki yok. Pandemi döneminde sağlıkçılardan yardım istenmesi lazım. Ablamı tansiyonlarını ölçtürmek için evlerine çağırdılar. Gece yarısı test yaptırıp eve geldiklerinde pozitif oldukları öğrenildi. Biz de komşularımızdan bulaştığından şüpheleniyoruz. Kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum: Eğer bir rahatsızlık varsa sağlık ekipleri veya hekimleri arayın. Kimseyi eve çağırıp da birilerine sebep olmasınlar" diye konuştu

DHA. 

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