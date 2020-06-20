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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 927'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 112 testten 1248'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 927 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828'e yükseldi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 20:54
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 927'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 112 testten 1248'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 927 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828'e yükseldi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken, 1312 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828 oldu.

'TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI GİDEREK AÇMALIYIZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiyeFahrettin Koca
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