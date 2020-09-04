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Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, hastanede koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi.

04 Eylül 2020 Cuma 14:00
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Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kayseri'de gerçekleştirilen kapsamlı koronavirüs denetimine Vali Şehmus Günaydın da katıldı. 

Günaydın, denetim öncesi yaptığı açıklamada gün boyu denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Günaydın, "Amacımız farkındalık yaratmak; ama buna rağmen sahada hala mesafe ve maske konusunda ciddi eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Özellikle düğün gibi organizasyonlar ve pazarlarda kurallara riayet edilmediği konusunda tespitlerimiz var. Net söylüyorum eğer biz tedbirlere uyarsak daha büyük kısıtlamalar gelmez. Daha büyük kısıtlamaların gelmemesi için mevcut kurallara uymamız yeterli. Hassasiyet göstermezsek, zafiyet gösterirsek o zaman düğünlerde olduğu gibi diğer olayları da kısıtlayabiliriz. Düğünlerdeki vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri aldık; ama biz tedbirleri sıklaştırdıkça vatandaş civar vilayetlere gidip düğün yaptı. Onlar da tedbir alınca maalesef kaçak düğünler yapıldı. Düğün sahipleri, jandarma ve polis merkezine gidip izin almadan kaçak düğün yapıyor" diye konuştu.

HASTANELERDE YER SIKINTIMIZ YOK

Kayseri’nin riskli vilayetler arasında olduğunu vurgulayan Günaydın, "Vaka sayısında artış var, bunun önüne geçmek bizim elimizde. 15 gün kendimizi kısıtlayarak, kalabalık alanlara gitmeyelim, hep beraber göreceğiz ki çok önemli sonuçlar alacağız. Kayseri’deki hastanelerde ve yoğun bakımlarda şu anda sıkıntımız yok; ama bu böyle gidecek anlamına gelmez, kurallara uymayıp 'nasıl olsa hastanelerimiz var' diye bakanlar var, çok yanlış bir düşünce. Sağlık sistemimiz işliyor; ama bu anlayışla kurallara uymayıp sağlık sistemimizi zorlarsak bunun sıkıntılarını ileride hepimiz yaşarız" ifadelerini kullandı.

72 SAATTE 5 DÜĞÜNE GİTTİ

Daha sonra denetimler sırasında nişan ve düğün malzemeleri satan esnaf ile sohbet eden Günaydın, "Düğünlerin kapatılmasının, yasaklanmasının sebebi kurallara uyulmamasıdır. 1 Temmuz’da düğünleri serbest bırakmadık mı, şimdi neden yasakladık? Kurallara uyulmadığı içindir. Başhekimimizin net söylediği, 80 yaşında teyze hala hastanede Covid-19’dan yatıyor. Teyzeye 'Son 72 saatte nereye gittin' diye soruyorlar. O da '5 tane düğüne gittim' demiş. Şimdi bu düğünlerin yasaklanmasının nedeni kim? Kurallara uymayanlardır. Kuralların hepsini kenara bırakıp, tedbirlere uymazsanız, vaka sayısı artacak, tekrar kısıtlamalar gelecek" dedi.

Koronavirüs denetimlerinde Vali Günaydın’a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiye
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