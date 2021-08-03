Koronavirüs vaka ve vefat sayılarında tehlikeli artış!

3 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 126 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 243 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 256 bin 163'ya olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.