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Koronavirüse karşı mahalle girişine kapı taktılar

Türkiye Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki muhtar, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleye gelenleri kontrol etmek amacıyla girişlere kapı koydu.

03 Nisan 2020 Cuma 12:54
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Koronavirüse karşı mahalle girişine kapı taktılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki muhtar, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleye gelenleri kontrol etmek amacıyla girişlere kapı koydu.

Sirt Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin ve Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, giriş çıkışlarda koronavirüs için önlem almak amacıyla çalışma başlattı.

Mahallelerinin giriş yollarına kapı yerleştiren iki muhtar, buraya telefon numarası yazılı tabelalar da koydu.

Muhtarlar, gelenlerin kendilerini telefonla aramasıyla mahallede ikamet edenlere kapıları açıyor.

Mahalle girişlerine "Mahallemize, mahalle sakinleri ve devlet görevlileri harici giriş yasaktır." yazısı da asıldı.

Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, il dışından gelenlerin kontrolleri altında olması amacıyla kapıyı yaptıklarını belirterek, "Kapının girişindeki tabelaya da numaramızı yazdık. Bizi arıyorlar. İl dışından gelenler bize bu numaradan haber veriyorlar ve biz de sağlık ekiplerini arıyoruz." diye konuştu.

TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiyeRize
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