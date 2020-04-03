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Koronavirüsten ölen annenin 8 aylık bebeği de kurtarılamadı

Türkiye Kocaeli’de, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Betül Aydın'ın (39) tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.

03 Nisan 2020 Cuma 15:54
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Koronavirüsten ölen annenin 8 aylık bebeği de kurtarılamadı

Türkiye Kocaeli’de, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Betül Aydın'ın (39) tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kartepe ilçesinde yaşayan Betül ve Recep Aydın çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile olan Betül Aydın doğuma alındı. Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın sezaryenle doğum yaptı. Bebek kuvözle sevk edildiği İstanbul’daki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Betül Aydın, pazartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Aydın, Kartepe Nusretiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın’ın bebeği de bugün Nusretiye Mezarlığı’nda annesinin yanında toprağa verilecek.

Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Recep Aydın eşinin ölümünden bir gün sonra, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin” dedi.

Aydın, bir başka paylaşımında ise “Allaha şükürler olsun şükür. Şükür Allah’ım sana, şükürler olsun. Bugün taburcu oluyorum. İyi oldum. Bu virüsten kurtuldum. Çok şükür, çok şükür" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiye
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