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KPSS soruları incelenecek

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

02 Ağustos 2022 Salı 23:05
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KPSS soruları incelenecek
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.

İddialar üzerine Eğitim Gücü Sendikası ve CHP harekete geçti. Eğitim Gücü Sendikası; ÖSYM ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, MEB'in cevaplandırması istemiyle TBMM'ye taşıdı. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamalarda iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

TELE1’den Barış Önal’a konuşan Yediiklim Yayınevi yetkilileri ise ‘Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok’ dedi. Yediiklim Yayınevi iddia edildiği gibi yayınlarının durdurulmadığını söyleyerek bir iki sorunun aynı olduğunu dile getirdi. Yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullanmıştı: “Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu.Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”

"İNCELEME TALİMATI VERİLMİŞTİR"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. 

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı’nın paylaşımını alıntılayan Erdoğan ise, “Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KPSSSoruRecep Tayyip Erdoğan
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