Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

Kreşte çocuk şiddeti!

17 aylık bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca darp edildi. Ailesi, "Yaraları makyajlayıp ‘Çocuk tahterevalliden düştü’ mizanseni hazırladılar" diyerek görevlilerden şikayetçi oldu.

24 Haziran 2022 Cuma 10:35
982 Okunma
Kreşte çocuk şiddeti!
banner48

İstanbul'da, 17 aylık S. bebek, kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca tokat, yumruk ve ısırıkla darp edildi. Bebekle ilgili gerçeği örtbas etmek isteyen kreş görevlileri, güvenlik kameraları önünde bebeğe "Tahterevalliden düştü" süsü vermekle kalmadı, yüzündeki yaraları makyajla kapatmaya çalıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, bebeğin vücudundaki yaraları gören ailesi, suç duyurusunda bulundu.

Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kamerelarını inceleyen aile, Minik S.'nin, başka çocuğun saldırısına uğradığını, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kaldığını gördü. 

Soruşturma başlatıldı

Odada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı.

Çift, izledikleri görüntü sonrası oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikayetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikayetçi oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!
82 yaşındaki kadına cinsel saldırı
82 yaşındaki kadına cinsel saldırı
Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim