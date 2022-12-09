Kreşte öğretmen şiddeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet velilerin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne gidenlerin davranışlarından şüphe eden aileler, yaptıkları araştırma sonucu çocuklarının şiddete maruz kaldığını öğrendi.



Geçtiğimiz aylarda çocuğunu kreşe gönderen anne E.E, iddiaya göre D.E. adlı kızının evde oyun oynadığı sırada bebeğinin ellerini kurdeleyle arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını gördü.

“Kızım neden bebeğine böyle davranıyorsun” diye soran anne ''Uyuması lazım. Kreşte uyumayanları öğretmenlerimiz böyle uyutuyor” cevabını aldı.



Hangi öğretmenin böyle yaptığını sorması üzerine “S. öğretmenim, B. öğretmenim” cevaplarını alan anne E.E, “Peki kimlere yapıyor” sorusuna ise “Arkadaşlarıma” cevabını alınca diğer velilere ulaştı.



Aynı kreşe çocuğunu gönderen F.B.A. da iddiaya göre, kızıyla kreş hakkında konuştuğu esnada kızının uyuma ile bölümü anlatırken arkadaşlarının da yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söyledi.



Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreşte, 20 kişilik sınıfta bu şekilde 7 velinin varlığını belirlemesinin ardından önce kreş yöneticileriyle görüşme talebinde bulunan veliler, buradan olumlu cevap alamayınca çareyi ÇOSB yönetiminde aradılar.

Buradan da ‘böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı, kreşten çok memnun değillerse öğrencilerini alabilecekleri’ cevabını alan veliler, kreşin Haziran, Temmuz ve Ağustos 2022 tarihlerine ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu. İddiaya göre velilerin talebini reddeden kreş yönetimi, bu veliler ve çocuklarını kreşle ilişkisini keserek, bunu mail yoluyla velilere bildirdi.



Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan veliler, savcılığın kamera kayıtlarına el koyması talebinde bulundu.

Velilerin talebini yerinde gören savcılık kamera kayıtlarına el koyarak incelemeye aldı. Yapılan görüntü çözümünde öğretmenlerin çocuklara kameraların görüş alanlarında dahil sert davrandığı, hırpaladığı, ağlattığı, kısmen cezalandırdığı ve kasıtlı olarak portatif bazalarla defalarca çocukların kafasına vurdukları anlar, çocukların bazalar yanlarından geçirilirken korkuyla kafalarını yere eğdikleri anlar, öğretmenlerin çocukların yataklarının üzerine ayakkabı ile bastıkları anlar da kreşin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.



Sınıfın ve yatakhanenin aynı olduğu alanda günlerce çocukların masalarının üzerinde bulunan bir LCD televizyona, çocuğun elinin değmesiyle hırpalanıp ellerine vurulan bazı çocukların eline verilen peçetelerle televizyon üzerindeki lekelerin sildirilme anları da görüntülere yansırken, öğretmenlerin bazı çocukların giyim ve soyunma anlarında onlara refakat etme yerine sürekli cep telefonlarıyla takındıkları rahat tavırlar kameralara yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.