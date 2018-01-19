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KTBK eski Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri eski Komutanı emekli korgeneral İlyas Bozkurt ve kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı

19 Ocak 2018 Cuma 10:37
KTBK eski Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan emekli Korg. İlyas Bozkurt ile kurmay başkanı emekli Albay Erdal Dodurga FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KTBK komutanı olarak görev yapan emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

NÖBETÇİ MAHKEMECE SORGULANDILAR

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Hükümete ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan Bozkurt ile Dodurga tutuklandı.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 10:39
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