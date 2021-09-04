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Küçük çocuğa alkol ve nargile içeren şüpheliler gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir mekanda vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 15:32
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Küçük çocuğa alkol ve nargile içeren şüpheliler gözaltına alındı

 Kayıtlarda küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polisler, işletmeye ceza yazarken küçük yaştaki çocuğa alkol içiren şüphelileri gözaltına alıp adli işlem başlattı.

Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor. Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

"RESTORANIMIZDAN GÖNDERİLDİLER"

Bahse konu mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" denildi.

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Aydın
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