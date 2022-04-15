Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aynı sapıklığı 2018'de de yapmış
Aynı sapıklığı 2018'de de yapmış
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Küçük çocuk trafiğe çıktı

İstanbul Maltepe'de küçük bir çocuk direksiyon başına geçerek trafiğe çıktı. Küçük çocuğun caddede otomobil sürdüğünü gören diğer sürücüler ise ilginç anları kameraya aldı.

15 Nisan 2022 Cuma 10:21
327 Okunma
Küçük çocuk trafiğe çıktı

Maltepe'de küçük bir kız çocuğunu direksiyon başında gören diğer sürücüler şaşkına döndü. Yanında yetişkin biriyle seyir halinde olan çocuğu görenler hemen kayda aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire düşürdü
Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire düşürdü
Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...
Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...
Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail’in rezervi Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaşmalı
Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail’in rezervi Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaşmalı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim