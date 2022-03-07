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Küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor

07 Mart 2022 Pazartesi 10:01
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Küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
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Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde önceki gün kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Pınar, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Mahra'nın sağ bacağının kesilip kesilmeyeceğine 72 saat içerisinde karar verileceği belirtildi. 

"KIZIMIN BACAĞI PARAMPARÇAYDI"

Belek Limak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mahra Melin Pınar'ın kaza anını anlatan baba Murat Pınar (45), sabah erken saatlerde evden iş için çıktığını aktardı. Arkadaşının aramasıyla kızına kamyon çarptığını öğrendiğini belirten Murat Pınar, "Otelde çalışıyordum. 1 dakikalık mesafedeydim. Ambulanstan da önce geldim. Kızımın durumu çok kötüydü, bacağı paramparçaydı" dedi.


Murat Pınar, "Yanına benden önce annesi gitmiş, 'Kızım ne oldu' dediğinde ise 'Anne köpekler kovaladı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum' demiş, köpek kovalayınca da caddeye fırlamış" diye konuştu.

Normalde kızının çok dışarı çıkmadığını belirten Murat Pınar, "Evden çıkmak için annesinden izin istemiş. 'Yan sitenin bahçesinde bir şey gördüm ona bakacağım' demiş. 10 dakika sonra da böyle bir şey oldu" dedi.

"BACAĞI KESİP KESMEYECEKLERİNE KARAR VERECEKLER"

Kaza sonrasında ambulansla 20 dakika içerisinde Belek'ten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiklerini belirten Murat Pınar, "Burada çok iyi bir organizasyonla doktorlar ameliyatını yaptı. 3,5 saate yakın sürdü. Durumu ciddi. Yaşam tehlikesi var. Bacağı çok kötü durumda. Onu toparlamaya çalışmışlar. 72 saat içinde bacağı kesip kesmeyeceklerine karar verecekler. Kritik süreçte şimdi" diye konuştu.

"SABAH EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLER AYNI YERDE DURUYORDU"

Kızına saldıran köpeklerin başı boş olduğunu ve sokakta yaşadığını belirten Murat Pınar, "Çete olmuş durumdalar. 4-5 köpek var. Belediyeye defalarca söylememize rağmen bakmıyor. Benim 2 çocuğum daha var. Bugün bunu yapan yarın onlara da yapabilir. Sabah evden Antalya'ya hastaneye gelirken aynı köpekler orada duruyordu" dedi.

Kamera kayıtlarını izlediğinde kamyonla çarpan kişinin bir suçu olmadığını düşündüğünü belirten Murat Pınar, "Kızım köpekten kaçıp önüne atlamış. Onu kurtarmak için hareket etmiş. Sağa kaçmış, sağ tarafta kaldırımda kaçabileceği yer yok. Hızlı da gitmemiş. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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