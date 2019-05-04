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Kulak kıllarını yakmak istedi eşini ve kendisini yaktı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:18
Kulak kıllarını yakmak istedi eşini ve kendisini yaktı
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BURSA'da Emine A. (65), tıraş ettiği felçli eşi Ahmet A.'nın (76) ispirto ile kulak kıllarını temizlerken saçlarını tutuşturdu, ardından yattığı yatak alev aldı. Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Ahmet A. ile kendisine müdahale ederken kolları ve yüzü yanan Emine A., hastaneye kaldırıldı.

Merkez Osmangazi İlçesi Davutdede Mahallesi Önemli Sokak'ta yaşayan Emine A., 5 yıl önce kalp krizi geçirip, felçli kalan eşi Ahmet A.'nın saçlarını kesti, ardından da ispirto ile kulağındaki kılları yakmak istedi. Ancak bu sırada Ahmet A.'nın saçları alev aldı. Emine A. alevleri söndürmek için su ararken, bu kez de Ahmet A.'nın yatağı tutuştu. Çığlıklar atıp yanan eşine müdahale eden Emine A.'nın da yüzü ve kolları yandı.

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Çığlıkları duyan çiftin komşuları, evin kapısını kırarak içeri girip, yangını söndürdü. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Ahmet A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emine A. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, Ahmet A.'nın kaldığı odada soğutma çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kulak KıllarıBursaIspirtoYangınHaberTürkiye
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