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Kurban pazarlığı sırasında kolu çatladı

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Bursa'da bir hayvan pazarında kurbanlık satan Özgür Kahraman'ın, müşterisiyle yaptığı pazarlık esnasında sağ kolu çatladı. Görenlerin kavga sandığı 3 gün süren hararetli pazarlık, sosyal medyada ilgi topladı. Kahraman, "Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum, istedikleri fiyata tamam diyorum" dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:31
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Kurban pazarlığı sırasında kolu çatladı

Bursa’da hayvan pazarında kurbanlık satan Özgür Kahraman’ın (28) sağ kolu, Salih Güler (43) ile yaptığı pazarlık sırasında çatladı.

Kolu sargıya alınan Kahraman, pazarlık yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı’nda dün kurbanlık almak için pazara gelen Salih Güler, Özgür Kahraman’a ait bir boğayı beğendi.

3 gün boyunca boğa için pazarlığa gelen Güler, son pazarlıkta Kahraman ile el sıkıştı.

Özgür Kahraman, hayvan için 13 bin 500 TL istedi, Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti.

Bu sırada Kahraman’ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 TL'ye anlaşma sağladı.

Güler’le anlaştıktan yaklaşık 45 dakika sonra sağ kolunda ağrılar başlayan Kahraman, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Burada doktorlar Kahraman’ın kolunun çatladığını tespit ederek, sargıya aldı. 

Bugün yeniden çadıra gelen Salih Güler, yakın arkadaşlarının aldığı kurbanlık için yine Kahraman ile pazarlık yaptı.

Sağ kolu sargılı olan Kahraman, pazarlığı sol kolu ile yaptı. İkili bir kez daha anlaşma sağladı. Pazarlık anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

"SESLERİ DUYAN KAVGA EDİYORUZ SANDI"

Olayı anlatan Özgür Kahraman, “3 gün süren bir pazarlığın sonucunda istediği paraya danayla beraber kolumu da aldı. Kolumda çatlak var. Alçıya alınacaktı ama bilerek aldırmadım. Hayvanları yüklemekte sıkıntı oluyor diye. Ankara’ya dönünce detaylı baktıracağım" dedi.

"Daha önce de benzer bir pazarlık yaşamıştım ama bu kadar değildi, orada incinmişti şimdi ise çatladı" diyen Kahraman, "Videoyu izledikten sonra pazarlık yaptığım kişi arayıp özür diledi. Ben de ona ‘Tedavi masraflarını hayvan parasının üzerine ekleyeceğim. Yine benim istediğim paraya gelecek’ dedim. O da ‘Canın sağ olsun’ dedi" diye konuştu.

"Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum" diyen Kahraman, şöyle konuştu:

"Bu koldan sonra istediği fiyat neyse tamam abi diyorum ve çekiliyorum. Biz pazarlık yaparken sesleri duyan kavga ediyoruz sanıp bakmaya geldi. Kavga olmadığını görünce gülüp kameraya çekmeye başladılar." 

Kahraman, son olarak şunları kaydetti:

"Hastaneye gittim, çatlak var dediler. Kolum sarılı pazara gelince esnaf gülmeye başladı. Sosyal medyadan bu olayı görenler şaşırdı, eş dost herkes aradı.” 

Anahtar Kelimeler:
Kurban Pazarlığı
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