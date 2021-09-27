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Kurtulmuş, Maraş’ı açarak KKTC’nin egemenliğinin yanında durduğunu ifade etti

Ak Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, “Maraş bölgesini açarak KKTC’nin egemenliğinin yanında durduk” dedi…

27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51
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Kurtulmuş, Maraş’ı açarak KKTC’nin egemenliğinin yanında durduğunu ifade etti
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Ak Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusuna da değindi…

Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle devam ettirdiğini dile getirdi… Kurtulmuş, “Bulunan kaynaklara ilave olarak çok daha fazla kaynakları bularak yolumuza devam edeceğiz” vurgusu yaptı… Kurtulmuş, Türkiye’nin, KKTC’de ‘Kapalı Maraş bölgesini açamazsınız’ demelerine rağmen Maraş bölgesini açarak, KKTC’nin egemenliğinin yanında durduğunu ifade ettiğini de söyledi… 

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