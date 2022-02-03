‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu!

Ocak sonunda Kutup Girdabı’nın desteklediği aşırı soğuk hava dalgasının vurduğu Türkiye’nin şubatta da kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, aralık sonu ile ocak başında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerin yaşandığını, ocak ayının ikinci yarısından itibaren de sıcaklığın hızla düştüğünü hatırlattı.

Ardışık soğuk ve sıcak dönemlerin normal olduğunu ancak bu döngülerdeki aşırılıkların takip edilmesi gerektiğini ifade eden Tağıl, Türkiye’nin içinde bulunduğu enlemlerde Kutup Girdabı’nın kış döneminde iklim şartlarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

ŞUBAT AYINDA SOĞUK HAVA TAŞINIMI SÜRECEK

Kutup Girdabı’nın sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine sebep olduğunu dile getiren Tığıl, şöyle konuştu: Yüksek atmosfer tahminlerine göre Kutup Girdabı, şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir.

SON 10 YILIN EN UZUK SOĞUK NÖBETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında ülkenin bazı yerlerinde sıcaklıklarda 14 derecelik düşüş gerçekleştiğinin altını çizen Tağıl, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetlerinden birinin yaşandığını aktardı. Aşırı soğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmasının tedbirlerin yeterli olmamasından kaynaklandığını öne süren Tığıl, global iklim değişikliğiyle birlikte kar kuraklığının da gündemde olduğunu, kar yağışının su kaynaklarına olumlu etkisiyle değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İSTANBUL’DA KAR SÜRPRİZİ

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca gibi ilçelerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bölge sakinlerine de sürpriz oldu. Hava Forum sosyal medya hesabından paylaşılan bir mesajda ise ‘Kar, dayanamamış. İstanbul'da Avrupa yakasında Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir gibi birçok ilçede yağmaya başladı. Arabaların, çatıların üzeri hatta yerlerde ince beyazlama oldu’ denilerek kar yağışının etkili olduğu Bahçeşehir’den bir fotoğraf paylaşıldı.

33 KENTE ACİL UYARI

Türkiye geneli yağışlı havaların etkisi altına girerken Meteroloji Genel Müdürlüğü, 27 şehre sarı, 6 şehre de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı alan yerlerde tipi ve çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL’DA KUVVETLİ SAĞANAK

İstanbul’da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası’nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısı yapıldı.