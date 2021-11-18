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Kutuyu açınca şoke oldu!

Van'ın Erciş ilçesinde, fotoğraf stüdyosu işleten Salih Akan (44), internetten 3 bin 500 liraya anlaşıp sipariş verdiği fotoğraf makinesi yerine çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu. Akan, dolandırıldığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi oldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:34
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Kutuyu açınca şoke oldu!
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Erciş ilçesinde fotoğraf stüdyosu işleten 3 çocuk babası Salih Akan, internetten fotoğraf makinesi siparişi verdi. Ancak Akan’a fotoğraf makinesi yerine 1 kilo çürük fındık ve bozuk el kamerası gönderildi. Şoke olan Akan, yanlışlığın düzeltilmesi için aradığı siteye ve fotoğraf makinesinin parasını yatırdığı M.B.'nin telefonuna ulaşamadı.

Bunun üzerine Akan, polis merkezine gidip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

"BARİ SAĞLAM FINDIK GÖNDERSELERDİ"

Fotoğraf makinesi almak isterken dolandırıldığını belirten Salih Akan, vatandaşlardan benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Akan," İnternette araştırma yaparken, bir sitede gayet kaliteli bir fotoğraf makinası gördüm. Ben de sitede ismi ve telefonu yazılı olan M.B. ile mesajlaşmaya ve telefonla konuşmaya başladım. Buralarda tanıdığınız varsa gelip makineye baksın diyerek bana aşırı bir güven verdiği için, 10 bin TL olan fotoğraf makinesini almak için 3 bin 500 TL.'ye anlaştım. Parasını da bu kişinin banka hesabına yatırdım. Parayı yatırdığım kişiye telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım. Yapacak bir şey olmadığı için kargonun gelmesini bekledim. Kargo, PTT şubesine bir hafta sonra geldi. Ben de orada görevlilerin yanında açıp baktım. Gönderilen kutuda bozuk bir el kamerası ile 1 kilo çürük fındık çıkınca şoke oldum. Bunları da cep telefon kamerasına çekip kayıt altına aldım. 30 yıldır fotoğraf stüdyosu işletiyorum, hayatımda ilk kez böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştım. Hemen oradan ayrılıp, polis karakoluna giderek şikayette bulundum. Kimsenin bu tür tuzaklara düşmemesi gerekir. Tamam dolandırıldım, ama niye bana çürük fındık gönderiyorlar. Bari sağlam fındık gönderseler gözümüz arkada kalmasaydı" dedi.

(DHA)

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