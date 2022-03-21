Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor!

Kuyumculuk sektörü için adımlar üst üste atılıyor. Geçtiğimiz günlerde yetki belgesi alamayan kuyumcuların, mesleki yeterlilik belgesi imkanı tanınmasıyla kapanma riski ortadan kalkmıştı. Şimdi de sektörde yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor.

Konuya ilişkin detayları paylaşan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, geliştirdikleri katma değerli üretimle ekonomide önemli bir role sahip olduklarını söyledi. Atayık, İKO olarak uzun süredir sektör mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini aktararak, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını bildirdi.

YASTIK ALTI ALTINLAR EKONOMİYE KAVUŞTURULACAK

Mustafa Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün bankacılık alanındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması, sahip olunan güçlü sermaye yapılarının değerlendirilmesi, sektörün ve ihracatın desteklenmesi, geliştirilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Altınbank'ın Türkiye'de altın piyasalarının regülasyonunda daha önce alınan sorumlulukları, Elektronik Fon Transfer Sistemleri yani EFT alt yapısı kullanılarak yapılabileceğinin daha önce kanıtlandığına işaret eden Atayık, şunları söyledi:

"Altınbank için üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altın/emtia/döviz transfer sistemleri yani EDT sayesinde, kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecektir. Fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkanları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Kuyumculuk ve mücevherat sektörümüzün kurumsal yapıları, organizasyonları, Türkiye'nin en ücra köşesinde bile hizmet veren 40 bin civarındaki kuyumcu meslektaşımızın gücünün de bu amaç doğrultusunda birleştirilmesiyle, ülkemiz, ekonomimiz ve sektörümüz adına bu girişimin başlatılması çok isabetli bir karar olmuştur.

Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacaktır. Güçlü ortaklık yapısı oluşturabilecek. Çünkü, 40 bin meslektaşımız, sektörün kurumsal yapıları ortaklık yapısında kullanabilecektir. Ortakların kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve döviz efektif işlemlerinde, sektöre özgü kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecektir. Ayrıca, Borsa İstanbul üyeleri için de bir kaynak oluşturacaktır. Vatandaşlar için 'İkinci Adresiniz' ve 'Güvenli Limanınız' sloganlarının anlam bulduğu nokta olacaktır. Fiziki olarak kıymetli madenlere, taşlara ve dövize en kolay erişilebilen banka hüviyetine kavuşması hedeflenmektir."

KÂR PAYI VERİLECEK

İKO Başkanı Atayık, "Mudilerden toplanan kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere yine bu mudilere kâr payı verilecektir. Yani, altın mevduat hesabı sahiplerine Türkiye’de ve belki de dünyada ilk olarak küçük ama ilave bir getiri sağlanmış olacaktır." dedi.

Bu yolla ülke içinde yerleşik kişi ve kuruluşların yatırım türünden altınlarının ekonomiye kazandırılarak, yurt dışından altın ithalat oranlarının azalmasının planlandığını belirten Atayık, şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunacak olan Altınbank'ın bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olacağı, etkin ve ihtisas gerektiren görevleri üstleneceği değerlendirilmektedir. Altınbank'ın özellikle sektör mensuplarının kredi ve finans ihtiyaçlarının karşılamanın yanı sıra yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması konusunda da öncü olacağına inanıyoruz. Bu girişimin ülkemize, ekonomimize, bankacılık ve kuyumculuk sektörlerine hayırlı olması temennisiyle önemle duyurulur."