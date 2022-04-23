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Kuzey Irak'ta 3 asker ve Suriye'de 1 polis şehit oldu

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan bugün 2 şehit haberi geldi. Teröristlerin saldırılarında Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü de; Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 08:54
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Kuzey Irak'ta 3 asker ve Suriye'de 1 polis şehit oldu

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda dün de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı; Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

Şehit Teğmen Bekir Can Kerek 28 yaşındaydı. Kısa süre önce evlenmişti. İzmir'de yaşayan eşi Gamze Kerek'e acı haber verildi. Şehidin Denizli'deki baba ocağı da Türk bayraklarıyla donatıldı. Teğmen Kerek, Merkezefendi ilçesinde toprağa verilecek.

Şehit haberi giden bir diğer kent Kahramanmaraş oldu. 23 yaşındaki Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Baba Osman ve anne Döndü Gök'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Furkan Gök için Onikişubat ilçesinde cenaze töreni yapılacak. Şehit asker daha sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir şehit haberi de, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nden geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur." denildi.

Altunörs'ün Malatya'daki ailesine acı haber verildi. Baba ocağının önüne taziye çadırı kuruldu. Altuörs Yeşilyurt ilçesinde defnedilecek.

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