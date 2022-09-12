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Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonun sürdüğü Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 10:11
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Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu


Irak'ın kuzeyindeki çatışmada 4 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Piyade uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, o çatışmada şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Fatih Kalkan ile Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl kurtarılamadı.

4 KENTTE ŞEHİT ACISI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
 

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

NİĞDE

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehadet haberi Niğde'deki ailesine verildi.

Şehit Borlu'nun (26) merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan evine gelen Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile diğer yetkililer, acı haberi anne Hanife Borlu'ya verdi. Şehidin babası Mustafa Borlu'nun Ankara'da olduğu öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, eve gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

İSTANBUL

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine verildi.

Şehit Ağıl'ın (24) ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine gelen askeri yetkililer, baba Ziya Ağıl'a acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, ailenin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ile vatandaşlar da geldi.

OSMANİYE

Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye'deki eşine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Fatih Kalkan'ın (28) şehadet haberini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan karısı Gül Kalkan'a verdi. Baba Yusuf Kalkan'ın Malatya'da olduğu öğrenildi.

Haberin ardından 3 aylık kızı olan şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

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