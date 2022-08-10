Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Kuzey Irak'ta teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün teröristlerce taciz ateşi açıldı. Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.