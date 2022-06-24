Kuzey Irak'ta MİT operasyonu!

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MİT'in bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir operasyon düzenlendi. MİT'in sahadaki ajanları, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi olan Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Raperin Kod Delal Azizoğlu'nun Süleymaniye’de olduğunu tespit etti.

​Kandil’in talimatı ile Süleymaniye'ye giden Azizoğlu, MİT’in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük bir gizlilik içinde Irak’ı terk etti.

TERÖR SİCİLİ KABARIK



Delal Azizoğlu, örgüte 1992 yılında katıldı. Diyarbakır kırsalında 8 yıl boyunca silahlı faaliyet gösteren Azizoğlu, daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldı.



​2001 yılında Brüksel’de sözde 'Kürdistan ulusal kongresi genel kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçildi. Azizoğlu, Avrupa’da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize etti.



Terörist, ​2013’te KCK adına Avrupa’da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize etti. Aynı yıl 'KCK yürütme konseyi' üyeliğine seçilen Azizoğlu, sonra 'Kongra-Gel başkanlık divanı' üyesi ve PKK’nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK’ın yöneticisi oldu.



​Bu tarihten itibaren, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirilen Azizoğlu, bu görevlerinin yanı sıra 2018 yılı itibarıyla 'KCK yüksek adalet divanı' yönetiminde yer alıyordu.