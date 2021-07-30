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Kuzey Irak'a hava harekatı: '40'a yakın hedef imha edildi'

MSB "Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi" açıklaması yaptı.

30 Temmuz 2021 Cuma 10:13
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Kuzey Irak'a hava harekatı: '40'a yakın hedef imha edildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü' belirtildi.

Bu kapsamda dün Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."

Son Güncelleme: 30.07.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıMSB
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