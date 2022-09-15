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KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuru tarihleri, üniversite kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından barınma ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler, şimdi de eğitimlerine katkı sağlaması amacıyla KYK burs başvurularını bekliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?

15 Eylül 2022 Perşembe 18:51
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KYK burs başvuruları ne zaman?


KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, her sene olduğu gibi bu yıl da 2022-2023 eğitim öğretim yılı için KYK burs başvurularını başlatacak.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına büyük destek veren KYK burs başvuruları tarihleri belli oldu mu? Başvurular ne zaman?

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınacak olan KYK bursları için tarihler henüz belli olmadı.

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

Başvuruların bu yıl yine Kasım ayında başlaması bekleniyor

KYK BURS ÖDEMELERİ AYIN HANGİ GÜNLERİNDE YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru tarihi belli mi ve şartları açıklandı mı?
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Anahtar Kelimeler:
KYKBursBaşvuru
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