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Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat

Ağrı'da 3 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti.

08 Ekim 2021 Cuma 14:46
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Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat
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Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili davada tutuksuz 7 sanık da beraat etti.

''Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine karar verilen 6 sanık, haklarındaki hükmün bozulması nedeniyle yeniden yargılanıyordu.

Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Yusuf Aydemir dahil 3 sanığın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından, 2 sanığın da bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, tutuksuz 7 sanığın da beraatine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Leyla AydemirLeyla Aydemir Cinayeti
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