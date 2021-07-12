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Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yeni operasyon!

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İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:53
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Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yeni operasyon!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

18 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerSuç örgütüOperasyon
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