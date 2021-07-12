Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yeni operasyon!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.
18 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.