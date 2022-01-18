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Lise öğrencisi corona virüse yenildi

Yalova'da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

18 Ocak 2022 Salı 09:36
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Lise öğrencisi corona virüse yenildi
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Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Covid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, kurtarılamadı.

Doğa Ayşe Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

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