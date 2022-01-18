Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Covid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, kurtarılamadı.
Doğa Ayşe Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.
Lise öğrencisi corona virüse yenildi
Yalova'da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.