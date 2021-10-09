Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107

Lise öğrencisi genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da yoğun bakımda tedavi gören 17 yaşındaki Covid hastası genç kız hayatını kaybetti.

09 Ekim 2021 Cumartesi 17:16
1 Okunma
Lise öğrencisi genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti
banner108

Kütahya'da yaşayan son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 sebebiyle tedavi altına alınan genç kız, 15 gündür yoğun bakımdaydı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının da olduğu öğrenildi.

Genç kızın cenazesi öğle vakti Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Güleşir'in ailesi, yakınları ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık katıldı.

Ölümü üzerine il Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı.

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
Pilot ve kabin memurunu 'eskort' macerası yaktı
Pilot ve kabin memurunu 'eskort' macerası yaktı
Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim