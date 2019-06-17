Liseli mücitlerin büyük başarısı

50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında finale kalan 12 dalda 220 proje arasında Kimya Dalında Kültür Fen Lisesi Türkiye 2. si oldu. Danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer ile 10'uncu sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval Poli (Vinil Pirolidon)/Magnetit Nanoliflerinin Sentezi ve Ferro-Spanç Üretimi konulu projeleri ile ödül kazandı.

BİN 500 HASTA BU YÜZDEN ÖLÜYOR

Ödül töreni sonrasında 10'uncu sınıf öğrencisi Sude Nur Yıldırım Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yılda yaklaşık 1,5 milyar ameliyat yapıldığını, bu ameliyatlar sırasında bin-bin 500 operasyonda hasta vücudunda unutulan yabancı cisimler ölümlerine neden olduğunu bunun önüne geçebilmek adına araştırmaya başladıklarını söyledi. Yıldırım ayrıca “Yaptığımız deneylerde farklı başarılı sonuçlara ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü ferro spançlar anti kanser özelliği sayesinde kanser hücrelerini öldürüyor, anti-bakteriyel özelliği ile de daha güvenli ameliyatların yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca günümüzde kullanılan spançlardan iki kat daha emici olması özelliği ile de fark yaratıyor.” dedi.

Kültür Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yasemin Kaval başarı için çok çalıştıklarını, özveride bulunduklarını, kazanmanın emek gerektirdiğini söyledi. Kaval sözlerine şöyle devam etti: “Bilim dünyasındaki gelişmeler bir bayrak yarışı gibi. Einstein yer çekimini keşfetmesi, Edison'un elektriği, Graham Bell'in telefonu icat etmesi bugünkü bilim dünyasındaki buluşların temel taşıdır. Bizde bilim dünyasındaki gelişmelere katkı sağlamak, geleceğin bilim insanları olarak biz de bu yarışta varız demek için çok çalıştık. Başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz.”

Danışman öğretmen Öznur Pamukçu Gezer Kültür Koleji'nin TÜBİTAK projelerindeki başarılarına bu yıl da bir yenisi daha eklemenin mutluluğu ve gururunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi: “Geleceğin bilim insanlarına liderlik etmek, yol gösterici olmak mutluluk verici bir olay. Türk bilim dünyası bu gençlerin başarılarıyla gelişecek, dünyadaki yerimizi sağlamlaştıracak.”

220 PROJE YARIŞTI

Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval'ın yaptığı çalışmada insan hayatını kurtarmak amacıyla yapısında manyetik özellik gösteren magnetit partikülleri bulunduran ve çeşitli görüntüleme sistemlerinde belirlenebilen Ferro-spançlar üretildi. Böylece spançların yerlerinin kolaylıkla tespit edilebilme, görüntülenme ihtimali artırılarak, hasta ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Her yıl TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın Türkiye finalinde 12 dalda 12 bölgeden birinci olan toplam 220 proje yarıştı. Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında toplam 12 dalda LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenleniyor.