Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

Litresi 10 milyon dolar!

Mardin’de yaşayan Sezgin Oral (51), evinin altında akrep çiftliği kurarak 'Androctonus Crassicauda' cinsi kara akrep yetiştirmeye başladı. Elinde şu an 225 akrep bulunan Oral, onlardan elde ettiği zehri ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Oral, "Akrep sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyorum. Ancak bu şekilde bir yılda yapacağımız sağımlarla bir litre akrep zehrine ulaşabiliriz” dedi. Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer alan akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar değerinde.

25 Ekim 2022 Salı 16:55
71 Okunma
Litresi 10 milyon dolar!



Mardin’in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi’nde yaşayan Sezgin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra bir süre önce evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı. Bölge genelinde bulunan ve ‘kara akrep’ olarak adlandırılan ‘Androctonus Crassicauda’ cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Bin akrepten ancak 3 gram zehir sağılabildiğini söyleyen Oral, 225 olan akrep sayısını üreme yoluyla artırarak 3 yıl içerisinde 50 bin akrebe ulaşmayı hedefliyor.

02e6c26c3601f0be2c3e0251a5bf0b5b

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İLGİ DUYUYORUM’

Çocukluğundan beri yılan ve akreplere ilgi duyduğunu söyleyen Oral, “Daha sonra akreplerle ilgili araştırma yaptığımda, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üreterek çoğaltıyoruz. Burada kurduğumuz laboratuvarda şoklama yöntemi ile sağımı yapıyoruz. Dünyada bu tür tesisler sadece birkaç ülkede var. Dünya üzerinde yaşayan 1750 akrep türü var. İçlerinde zehirli ve tehlikeli olanları da bizim bu bölgede yetişenler var. Bunlardan en tehlikelisi de Mardin ve Urfa'da yetişiyor. Akrep sayısını 50 bine çıkarmak istiyorum. Ancak bu şekilde 1 yılda yapacağımız sağımlarla 1 litre zehre ulaşabiliriz. Normalde bin akrepten ancak 3 gram zehir sağım yapıyoruz. Sağdığımız zehri de eksi 86 derece soğuk zincirle koruma altına almamız gerekiyor” diye konuştu.

7cbf8354908d3c107652b4fa7aae544a

Mahalleli de köylerinde akrep çiftliği açılacak denildiğinde ilk başta çok şaşırdıklarını ama alıştıklarını söyledi.

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer alan akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Akreplerden sağılarak elde edilen akrep zehrinin litresi ise 10 milyon dolar değerinde.

704ec1e8fe73d9946be8a9246244385e

(DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdüler, 15 milyon dolandırdılar
Yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdüler, 15 milyon dolandırdılar
THY'den ailelere yüzde 20 indirim
THY'den ailelere yüzde 20 indirim
Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından jiletlenip öldüresiye dövüldü
Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından jiletlenip öldüresiye dövüldü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim