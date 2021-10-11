Londra'da yeni restoran açan Nusret Gökçe yüksek fiyatlarıyla yine gündemde

Geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde restoran açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe İngiliz basınının hedefinde. The Sun haberinde Nusret'in tuz serpme ve biftek dilimleme hareketleriyle 2017'de bir internet fenomeni haline geldiğini söyledi.

The Sun yaptığı haberle Nusret'in fiyatlarının inanılmaz olduğunu aktardı. Nusret'in yeni restoranının fiyatları bir müşterinin aktarmasıyla yine gündem oldu. The Sun'un aktardığına göre Nusret'in yeni restoranında yemek yiyen ilk müşterilerden biri, ailecek yedikleri yemeğin onlara 1.182 sterline (Neredeyse 15 bin TL) mal olduğunu söyledi.

Bu fiyat içerisinde 44 sterline satın alınan dört redbull ve 790 sterline mal olan 24 ayar altın kaplama biftek de yer alıyor.

Ünlü şefin, dünya yıldızı arkadaşlarının da sayesinde 38 milyon sterlin değerinde bir serveti olduğuna inanılıyor.

Haberde "Bunun çılgınca olduğunu mu düşünmüyor musunuz?" denildi.